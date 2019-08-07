يفوز بجائزة يانصيب تصرف شهرياً لمدة 30 عامًا

المصدر: إليازية البدواوي

استقال موظف من شركة أمازون من رأس عمله وبدأ في تحقيق قائمة أمنياته بعد أن فاز بنحو 2.3 مليون جنيه إسترليني في سحب لليانصيب.



وبحسب موقع "مترو" فإن دين ويمس (24 عاماً) لوح مودعاً لوظيفته بعد اكتشافه بأنه سيحصل على 10 آلاف جنيه شهرية ولمدة 30 عام، قائلاً: "إني أعيش الحلم حرفيًا".



يعتزم الرابح المحظوظ حالياً في أن يعكف على كتابة النصوص وهو يركب منطاد الهواء الساخن كما أنه سيحرص على تجربة مغامرة القفز المظلي كجزء من القائمة الطويلة التي دونها وتضم عدداً من أحلامه التي يريد تحقيقها.

مضيفاً ويمس، الذي كان يعمل بنظام النوبات وخلال عطلات نهاية الأسبوع: "لقد درست كتابة السيناريو في الجامعة لأنه لطالما كان شغفي، وأحب الأفلام والمسرح والآن يمكنني التركيز على كل هذه التفاصيل"