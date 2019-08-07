بالفيديو.. بقرة هائجة تثير الرّعب في شوارع كولورادو

المصدر: البيان الالكتروني

أثارت بقرة هائجة ذعر المارة في أحد شوارع ولاية كولورادو الأمريكية، حيث سارعوا بالجري هرباً منها.

ونشرت "روسيا اليوم" فيديو لبقرة هائجة أثارت الذعر في شوارع ولاية كولورادو الأمريكية.

وظهر في الفيديو، عدد من المواطنين وهم يحاولون الهروب من البقرة، بعد فقدان السيطرة عليها.

وقام اثنان من الرعاة بإغلاق الطريق أمام البقرة وإيقافها، وسط حالة من الخوف من قبل المواطنين.