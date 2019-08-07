معرض العين للكتاب يحتفي بالناشر الإماراتي

المصدر: أبوظبي - البيان

تنظم دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي الدورة 11 من معرض العين للكتاب سبتمبر المقبل في مركز العين للمؤتمرات. ويشهد المعرض مشاركة العديد من دور النشر والمؤسسات الثقافية المحلية التي تعرض أحدث عناوين الكتب، مع تسليط الضوء على أهم التجارب الثقافية والأدبية للكتاب الإماراتيين، حيث يتضمن المعرض فعاليات يومية بحضور نخبة من المفكرين والكتّاب الإماراتيين والمقيمين في الدولة. ويشارك في البرنامج الثقافي المصاحب لمعرض العين للكتاب نخبة من المثقفين والمؤلفين والشعراء للتحاور حول القضايا الفكرية المختلفة.