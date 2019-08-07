«الأضحى» في دبي أجـواء احتفالية لكل العائلة

المصدر: دبي - البيان

تعتبر احتفالات عيد الأضحى في دبي فرصة مثالية للاستمتاع بأجمل اللحظات والتجارب بصحبة العائلة والأحباء ضمن أجواء احتفالية، حيث تشهد المدينة العديد من الفعاليات والعروض الترفيهية التي تناسب جميع أفراد العائلة، ومن أهم هذه الفعاليات:

أنشطة ترفيهية

زوّار «ابن بطوطة مول» على موعد مع عرضين خياليين في الفترة من 9-17 الجاري، حيث يستضيف المركز عرض «فلاور شو» يومياً في 3 و4 و5 مساءً، بالإضافة إلى العرض الكوميدي على مسرح «لوني تيونز»، في 5:30 مساءً، و7:30 مساءً، و8:30 مساءً. ويمكن للزوّار لقاء شخصياتهم المفضلة بعد انتهاء العروض.

أمّا الأطفال فهم على موعد مع مهرجان خاص خلال العيد في «ميركاتو»، والذي يقدّم فعالية «مارلون باندا إيه كيدز فيستا» خلال الفترة من 11 – 17 الجاري، ويمكن للأطفال المشاركة في هذا المهرجان من خلال الغناء والرقص مع الفرقة الموسيقية. كما يمكن للزوّار مشاهدة العروض الفنية المتجولة التي ستنشر أجواء الفرح والسعادة في أنحاء المول في 5 و6 و8:30 مساءً.

وللمرة الأولى في دبي، يستضيف سيتي سنتر مردف العرض الآسر «سكاي بول»، ويتضمن عروضاً بهلوانية يؤديها ستة فنانين في الهواء وعلى الأرض على أنغام الموسيقى العربية التقليدية، ويمكن متابعة العروض في 4 و6 و7:30 مساءً، و9 مساءً في الفترة من 11 – 14 الجاري.

ويمكن الاستمتاع بمشاهدة عروض الألعاب النارية الخلّابة أثناء تناول أشهى المأكولات في أحد مطاعم دبي فستيفال سيتي مول المطلة على الواجهة المائية، في 11 و12 الجاري في 8 و10 مساءً.

عروض متجولة

وأجواء عيد الأضحى في دبي تملأ مراكز التسوّق بالسعادة والألوان والموسيقى، حيث يمكن لجميع أفراد العائلة الاستمتاع بمشاهدة العروض المتجولة في سيتي سنتر ديرة، وسيتي سنتر مردف، وسوق التنين 2، ومول الإمارات، وابن بطوطة مول، ودبي فستيفال سيتي مول، و«ذا أوتلت فيليدج»، وسيتي ووك. وتتضمن العروض سيرك «مادلين»، وعرض «سويت دانسرز» الراقص، ومسيرة الألوان.

مغامرات

أجواء مليئة بالإثارة والتشويق في آي إم جي عالم من المغامرات خلال عيد الأضحى في دبي، حيث تستضيف هذه الوجهة المميزة عروض الرقص مع العيالة وعروض التنورة الراقصة، بالإضافة إلى العروض البهلوانية المثيرة مع دراجات «بي أم إكس» الهوائية، وجلسات الحكواتي للاستماع إلى أجمل الروايات العربية، يومياً في الفترة من 12 – 15 الجاري، من 11 صباحاً وحتى 11 ليلاً. ويمكن رؤية الديناصورات وهي تجوب أنحاء الوادي المفقود كل ساعة، ومراقبة شخصيات كرتون نتورك وهي تتجول بالقرب من الحضور.

وعشّاق الرسوم المتحرّكة على موعد مع مهرجان ديزني في أوبرا دبي، والذي سيشهد عرض أجمل أفلام ديزني في الفترة من 15 – 30 الجاري.

وتقدّم مدينة الطفل العديد من الأنشطة التعليمية الترفيهية لتجعل فترة عيد الأضحى في دبي فرصة للتعلّم والاستمتاع بأجواء العيد، حيث يمكن للأطفال الاستمتاع بعدد من الأنشطة التفاعلية والعملية من الساعة 11 صباحاً وحتى 1 ظهراً، ومن 4 عصراً وحتى 6 مساءً يومي 12 و13 الجاري في حديقة الخور بوابة رقم 1.

وعشاق الكوميديا على موعد مع أمسية مليئة بالكوميديا مع عرض «د. ماشور غولاتي كوميدي كلينك» في مركز دبي التجاري العالمي في 8 مساءً في 17 الجاري.

تقدّم حديقة «وايلد وادي» المائية عرضاً خاصاً على أسعار تذاكر الدخول، حيث تبدأ الأسعار من 149 درهماً، شاملةً وجبة مأكولات من مطعم جولشان بيرغر آند دوغ المتواجد داخل الحديقة.

وخلال عيد الأضحى، يمكن الاستمتاع بيوم واحد في موشن جيت دبي واللعب في هذه الوجهة الفريدة طوال الصيف.

حفلات غنائية

كما سيكون عشّاق الموسيقى على موعد مع حفلات غنائية يحييها نجوم كبار من حول العالم، من بينهم «فرقة 1975» البريطانية للإندي بوب، والتي تحيي حفلها الأول مساء يوم 14 الجاري في كوكا كولا آرينا، كما يستضيف هذا المسرح المغلق والأحدث في دبي مساء يوم 29 من الشهر ذاته حفلاً آخر تحييه فرقة «ويست لايف» بالتزامن مع احتفال أعضاء الفرقة بالذكرى العشرين لتأسيسها بأول ظهور لهم مجتمعين بعد غياب أكثر من 8 سنوات.

أما الجمهور من الأحباء الصغار فلن يضطروا للسفر إلى ملاهي عالم ديزني لمقابلة شخصياتهم المحببة، حيث ستأتي هذه الشخصيات للقائهم هذا الصيف في دبي ضمن عروض مهرجان ديزني في أوبرا دبي على مدى أسبوعين خلال الفترة من 15 إلى 30 الجاري، وتتضمن عروضاً للرسوم المتحركة، ومسرحيات مباشرة من بينها «ليتل مرميد»، و«موانا»، و«هوكوس بوكوس»، و«هاني»، و«أي شرانك ذا كيدز»، بالإضافة إلى عرض خاص للفيلم الجديد «فاست آند فيوريوس» خلال فترة العيد بين 11 – 13 الجاري.

وللباحثين عن العروض الحصرية فيمكنهم الاستعانة بخدمات الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي لجدول فعاليات دبي للتعرف على أبرز العروض التي يقدمها، ومن بينها الدخول إلى عرض «لا بيرل»، حيث يمكن للجمهور استخدام الرمز (GOVBW26) للحصول على تخفيض يصل إلى 70% على قيمة التذكرة.