«بشوفك» جديد خالد حجار

المصدر: دبي - البيان

أطلق الفنان خالد حجار، نجم «ذا فويس 2»، أغنيته الجديدة «بشوفك»، من كلمات محمد عاطف، وألحان تامر علي، وتوزيع وسام عبد المنعم، وإخراج المخرجة العالمية جي إبراهيم. وأبدى حجار، سعادته بإنجاز الأغنية التي طرحها باللهجة المصرية، موضحاً: «أحب الشعب المصري كثيراً، فلدينا في مصر120 مليون مصري، وأحب كثيراً أن أغني أعمالاً مصرية، فاخترنا ملحناً وكاتباً من الكبار في مصر، أصحاب أعمال رائعة لفنانين كبار».

وحول تحضيراته في الفترة الحالية، أشار حجار إلى أنه بصدد طرح أغنية جديدة خلال أشهر قليلة، مضيفاً: «إضافة إلى أغنية بشوفك، أحضر حالياً لطرح عمل جديد بالتعاون مع فادي مارديني، والعمل سيكون جاهزاً للتوزيع خلال الشتاء».