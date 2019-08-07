«مدهش» في العيد.. وجهة الأسرة المثالية

المصدر: دبي - البيان

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، تبدأ الأسر بالتخطيط لقضاء أجمل الأوقات مع الأهل والأصدقاء. وسيكون عالم مدهش الوجهة المثالية لجميع أفراد العائلة خلال عطلة العيد. ونظراً للإقبال الكبير عليه خلال فصل الصيف، فقد تم تمديد عالم مدهش أسبوعاً إضافياً وسيكون بإمكان الزوار الاستمتاع بكل ما يقدمه لغاية 24 الجاري.

ويقدم عالم مدهش تجربة غنية مع أكثر من 100 لعبة ونشاط بإمكان الزوار اكتشافها والاستمتاع بها لدى زيارتهم هذه الوجهة المميزة.

ويمكن للأطفال القفز واللعب بأمان في ساحة المغامرات، التي تضم ألعاباً مطاطية ولعبة القفز الترامبولين وألعاباً مائية تكفل المتعة للأطفال طوال اليوم. كما تضم ساحة المغامرات ألعاباً أخرى مثل الألعاب الإلكترونية ولعبة الكاروسيل ولعبة الفناجين وسيارات التصادم وبيت المرايا.

كما سيستمتع الأطفال بالعديد من الألعاب والتسالي في ساحة الحركة التي تضم ألعاب الدراجات والسيارات والطائرات. أما الأطفال من عشاق المغامرة فستكون أمامهم تجربة لا تنسى في لعبة التسلّق التي تسمح لهم بخوض مغامرة السير والقفز على شبكات وعقبات عديدة.

ويمكن للعائلات أيضاً الاستمتاع بنسمات باردة على حلبة التزلج على الجليد في القاعة 7.

مغامرات متعددة

ويمكن للزوار خوض مغامرات متعددة من خلال الألعاب والتسالي المتنوعة في عالم مدهش. ويقدم بيت الوحوش لزواره رحلة مظلمة يتعرفون خلالها على مخلوقات غامضة. أما الأبطال فعليهم بلعبة ركوب الثور التي يحاولون خلالها التشبث بظهر ثور آلي لأطول فترة ممكنة. كما يمكن للزوار دخول منطقة الكارتينج والتسابق مع أفراد الأسرة على مضمار داخلي بطول 450 متراً من تصميم دبي أوتودروم.

ويمكن للأصدقاء أيضاً التعاون والمشاركة في حديقة المغامرة الأولى من نوعها في المنطقة. أما عشاق الواقع الافتراضي، فسيستمتعون بتجربة «سني كوستر 360 في آر»والتي تتيح فرصة اختيار واحد من أربعة أفلام مشوّقة تشمل (إنفيرنو)، و(أدرينالين رش)، و(كوزميك فلايت)، و(ذا ديب) والتي يوفر كل منها تجارب حافلة بالإثارة لعشاق المغامرات.

ألعاب فيديو

يمكن للزوار قضاء أجمل الأوقات والاستمتاع بأكثر من 40 لعبة فيديو شهيرة مثل (جوراسيك بارك) و(باك مان) و(دونكي كونج) و(هوت ويلز) و(إكستريم إير هوكي). كما يمكنهم الاستمتاع بأشهر ألعاب سباق السيارات مثل (موتو جي بي) و(كروز بلاست) أو اصطياد الوحوش في لعبة (نايت هانتر) من (يونيفيرسال سبيس). أما عشاق كرتون (فلينستون) فسيمرحون مع لعبة (بيدروك باول).

وسيحظى أفراد العائلة بخيارات عديدة من المأكولات والمشروبات في ساحة العرض ليستعيدوا طاقتهم ويستمتعوا بالعروض التي يقدمها عالم مدهش طوال اليوم.