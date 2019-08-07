إطلاق مبادرة إعلامية لتمكين الشباب الإماراتي والعربي

المصدر: دبي - البيان

وقعت الشيخة جواهر بنت خليفة آل خليفة، بالنيابة عن مؤسسة جواهر بنت خليفة آل خليفة لتمكين الشباب، وخلود أبو حمص، بالنيابة عن شركة «آرت فورمات لاب» للإنتاج أخيراً، عقد شراكة استراتيجية لإطلاق مبادرة إعلامية جديدة تتضمن عدداً من المشاريع المبتكرة الرامية إلى دعم المواهب الإماراتية والعربية الشابة، وتطوير قدراتها في المجالات العلمية والمعرفية والثقافية.

وتتضمن المبادرة الجديدة منصة إلكترونية، وبرنامجاً تلفزيونياً، وفعاليات متعددة، وتتمحور حول برنامجين رئيسيين هما: «المخترع العربي» و«ماراثون الكتاب». ويسلّط برنامج «المخترع العربي» الضوء على إمكانات الشباب العلمية والابتكارية.

طاقات إيجابية

وتشكل هذه الشراكة انطلاقة مؤسسة جواهر بنت خليفة آل خليفة لتمكين الشباب في النطاق الإعلامي. وقالت الشيخة جواهر بنت خليفة آل خليفة: «تهدف المؤسسة إلى تمكين الشباب للوصول إلى العالمية من خلال الإيمان بقدراتهم وابتكاراتهم، وتبني طاقاتهم وتحويلها إلى طاقات إيجابية تخدم مجتمعاتهم. وبرنامجا «المخترع العربي» و«ماراثون الكتاب» هما من مشاريعنا التي تخدم هذه الأهداف وتوفر للشباب الإماراتي والعربي فرصة تطوير مواهبهم واختبار قدراتهم».

وأضافت: «نطمح إلى تمكين الشباب من النواحي كافة، وخاصة في المجالات الإعلامية والعلمية والثقافية، من أجل الإسهام في بناء مجتمع مثقف وواعٍ، ليكون قادراً على تناول قضايا عالمية وإيجاد حلول لها من خلال واقعهم المحلي، ونتطلع من خلال شراكتنا مع آرت فورمات لاب إلى تحقيق أهدافنا عبر مبادرة إعلامية تستهدف بشكل خاص طلبة المدارس والكليات والجامعات الذين نرى فيهم الجيل الذي يوصلنا إلى مستقبل مشرق».