أساسيات اللغة اليابانية في ورشة لـ«الفجيرة الثقافية»

المصدر: الفجيرة - البيان

نظمت جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية ورشة تدريبية في «أساسيات اللغة اليابانية»، قدمتها فاخرة عبدالله بن داغر، المدير التنفيذي للسعادة والإيجابية، مدير نادي اللغات في الجمعية، وذلك ضمن أنشطة الأكاديمية الصيفية لشباب الإمارات وعلى هامش مهرجان قيّظ في الفجيرة. واستهدفت الورشة، التي استضافها مركز الفجيرة للشباب، جمهور الشباب من الفئة العمرية من 15 حتى 35 سنة من أجل حثهم على تعلم لغات العالم والاستفادة من خبرات وعلوم الآخرين من مواطني القارة الصفراء ونقل قيم ومبادئ وعلوم أهل الإمارات إلى العالم أجمع.

وتناولت الورشة مجموعة من الأساسيات التي يحتاجها المبتدئ في تعلم اللغة اليابانية حيث ركزت على مهارات الكتابة والمحادثة والاستماع، والاختلافات بين حروف اللغة اليابانية مثل «الهيراغانا» و«الكاتاكانا» و«الكانجي»، وتخلل ذلك شرح كيفية كتابة أسماء المشاركين بحروف «الكاتاكانا» من منطلق أن أسماءهم أجنبية وليست يابانية.

صيغة تعريفية

وتطرقت فاخرة إلى الصيغة التعريفية التي يمكن من خلالها التعرف إلى ذوات الآخرين، فضلاً عن المحادثات اليومية التي يمكن استخدامها كبداية التواصل مع الشعب الياباني، واختتمت الورشة بعرض عدد من الفيديوهات التي ألقت الضوء على طبيعة الحياة اليابانية.

وأعربت عن سعادتها بالتفاعل الكبير بين المشاركين والذي انعكس بدوره على نجاح وتميز الورشة، مشيرة إلى أن الفعالية تأتي في إطار الخطة العامة التي تنتهجها جمعية الفجيرة الثقافية نحو نشر العلم والمعرفة والثقافة بمختلف أنواعها وسبلها من أجل بناء الفرد والمجتمع داخل الدولة وخارجها، ولكي يكون جميع شباب وفتيات الدولة سفراء للوطن في كافة المحافل الدولية.