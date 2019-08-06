نهاية مروعة للسجين المتنكر بشخصية ابنته

المصدر: البيان الإلكتروني

عثر على تاجر المخدرات البرازيلي كلاوفينو دا سيلفا، الذي حاول الفرار من سجنه بزي ابنته، ميتا في غرفته، وفق ما أفادت به صحيفة الغارديان البريطانية.

وتشير التوقعات إلى أن السجين انتحر، ويأتي ذلك بعد أيام من نشر مقطع فيديو يوثق محاوله الفرار من السجين مستخدما ابنته.

وحكم على دا سيلفا بالسجن لمدة 74 عاما، بعد إدانته بتهم تتعلق بتجارة المخدرات وغيرها من الجرائم، وفقا لقناة الحرة.

وقال مسؤول في إدارة السجون إن دا سيلفا وجد ميتا في سجنه الذي يقع في مجمع أمني شديد الحراسة.

يذكر أن دا سيلفا كان أحد زعماء عصابة Red Command، التي تعتبر أخطر العصابات الإجرامية في البرازيل، وتهيمن على تجارة المخدرات في ريو دي جانيرو.