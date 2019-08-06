غروب غير مألوف للشمس على القاهرة يثير التساؤلات

المصدر: البيان الالكتروني

غروب شمس الاثنين في القاهرة كان مختلفاً حيث تحول لون السماء إلى الأحمر .

وتداول رواد مواقع التوصل صورا لسماء القاهرة بلون مختلف عن المعتاد في المساء متحيرين ومستفسرين عن سبب هذه الظاهرة الغير مألوفة.

وقال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، جاد القاضي لصحيفة الوطن المصرية: إن الظاهرة طبيعية.

وأضاف جاد القاضي أن تغير لون السماء إلى اللون القريب من الأحمر "ناتج عن انعكاس أشعة الشمس على الأتربة والرمال الموجودة في الهواء، وليس أكثر من ذلك".

وذكر أنه في بعض الأحيان يصبح لون السماء أكثر احمرارا.

وبحسب خبراء فلك، يطلق على هذه الظاهرة اسم "الشفق المسائي"، حيث يبدو فيها لون السماء أكثر احمرارا وقت الشروق أو الغروب، نتيحة تشتت الضوء.