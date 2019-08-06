مدن ياس الترفيهية تستقبل العيد بأجواء احتفالية

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت المدن الترفيهية الرائدة في جزيرة ياس، عن استضافتها مجموعة من الفعاليات والأجواء الاحتفالية خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، لتضفي المزيد من المرح والبهجة على هذه المناسبة المميزة. وإضافة إلى الأنشطة الاحتفالية في كل من عالم فيراري أبوظبي، وياس ووتر وورلد، وعالم وارنر براذرز أبوظبي، خلال عطلة العيد، سيتم تمديد ساعات العمل لغاية الساعة 10:00 ليلاً، خلال الفترة ما بين 8 - 16 أغسطس، لإتاحة المزيد من الوقت للضيوف للاستمتاع بالتجارب والألعاب الاستثنائية.

وستكون العائلات والأصدقاء على موعد مع أجمل العروض التقليدية، التي تعكس القيم التراثية الأصيلة للثقافة الإماراتية، مثل رقصة «العيالة»، إلى جانب الاستمتاع بأجمل الألعاب والمرافق الترفيهية.