ندوة الثقافة والعلوم تختتم برنامج «معاً نقرأ ونكتب»

المصدر: دبي - البيان

اختتمت ندوة الثقافة والعلوم برنامجها الصيفي «معاً نقرأ ونكتب»، والذي تضمن دورة بالخط العربي في فني النسخ والرقعة قدمها الخطاط محمد النوري، ودورة بالقراءة الإبداعية والكتابة الإبداعية، قدمها د. علي عبدالقادر الحمادي، مدير جمعية حماية اللغة العربية، ود. عيسى الحمادي، مدير مكتب التربية لدول الخليج بالشارقة، وشارك بلال البدور، رئيس مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم، في جلسة حوارية حول القراءة تضمنّت إلقاء الضوء على نوع القراءة ووقتها وكيفيتها.

شارك في البرنامج الذي عقد خلال الفترة من 21 حتى 30 يوليو الماضي، 15 طالباً وطالبة، وتم تكريم المشاركين بشهادات تقدير ومشاركة، وقد لاقت الدورة استحسان جميع المشاركين الذين أبدوا رغبتهم في استمرار تقديم مثل هذه الدورات ضمن برامج وأنشطة ندوة الثقافة والعلوم.