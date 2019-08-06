400 عنوان لأهم إصدارات «كلمة» في معرض

المصدر: أبوظبي - البيان

ينظم مشروع «كلمة» للترجمة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي معرضاً مصغراً للكتاب بالتعاون مع «الخالدية مول»، تحت شعار «كلمة تدعم القراءة» خلال الفترة من 7 ولغاية 24 أغسطس الجاري.

ويهدف المعرض إلى تحفيز الجمهور بشكل عام والأطفال بشكل خاص إلى استغلال فترة الإجازة في القراءة وجعلها عادة يومية في حياتهم للتعرف إلى ثقافات وحضارات متنوعة.

ويعرض مشروعا «كلمة» للترجمة و«إصدارات» في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي أكثر من 400 عنوان من أهم الكتب العلمية والأدبية وكتب الأطفال، مع خصومات تصل إلى 70%.

يأتي المعرض في إطار حرص مشروع «كلمة» للترجمة على إحياء حركة الترجمة في العالم العربي، حيث يقوم المشروع بترجمة أهم العناوين عن 13 لغة عالمية إلى العربية.