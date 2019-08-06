«صيفي» يواصل أنشطته وبرامجه ودوراته للأطفال

المصدر: الشارقة - البيان

تُواصل أطفال الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، فعاليات المعسكر الصيفي للأطفال «صيفي» في فترته الثانية التي انطلقت في 28 يوليو المنصرم، ويستمر حتى 8 أغسطس الجاري، في كل من مركز الطفل للفنون بضاحية مغيدر، ومركز الطفل بالخالدية، ومركز الطفل بالبطائح، ومركز الطفل بخورفكان، مستهدفاً 240 من أطفال المراكز والجمهور للفئة العمرية من 6-12 سنة.

ويتضمن «صيفي» مجموعة من الأنشطة والبرامج والدورات التدريبية التي تُنفذ ضمن المسارات المعتمدة وهي: العلوم والتكنولوجيا، الفنون، الرياضة؛ الآداب واللغات، وريادة الأعمال، والمهارات الحياتية، فضلاً عن الرحلات التعليمية والترفيهية.