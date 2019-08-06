الشارقة تفتتح «بازار» المهن التراثية

المصدر: الشارقة - البيان

افتتح معهد الشارقة للتراث، في إطار سعيه لدعم الأسر المنتجة على تسويق منتجاتها التراثية، في مقره بالمدينة الجامعية أمس، بازار «سوق الشارقة القديم»، الذي يستمر حتى يوم غد 7 الجاري، بهدف كسر روتين العمل الوظيفي اليومي واستقبالاً لعيد الأضحى المبارك.

وقال د. عبدالعزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث: «سوق الشارقة القديم، بازار يحرص على دعم وتنمية مختلف القطاعات الاقتصادية الوطنية التراثية، ويرسخ مكانة إمارة الشارقة، وسمعتها بوصفها واحدة من أهم وأبرز وجهات التسوق والسياحة والتراث الرائدة على مستوى المنطقة».

وأضاف المسلم: «أتت الفعالية لمداعبة الذكريات من خلال عبق رائحة القهوة الإماراتية، وملمس الأقمشة المنسوجة بأنامل سيدات إماراتيات».