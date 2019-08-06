«إدارة الفعاليات وتنظيمها» ورشة في مركز جمعة الماجد

المصدر: دبي - البيان

نظم مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي أول من أمس، ورشة بعنوان «إدارة الفعاليات وتنظيمها»، قدمها د. حنّا موسى الجُرّ، الاستشاري في «ميرك» للتدريب والاستشارات، وحضرها 44 متدرباً من جهات حكومية وخاصة. تناولت الورشة مزيجاً من تقنيات التدريب التفاعلية، ومختلف الأدوات التعليمية، لتمكين المشاركين من العمل بفعالية وكفاءة، في بيئة متعددة الأطراف. واعتمدت على 4 ركائز تعليمية: تعلم المفاهيم من خلال المحاضرات، والعروض التقديمية، وتمارين لعب الأدوار بواسطة التدريبات الجماعية، ومشاركة الخبرات عبر مناقشات الطاولة المستديرة، والتعرض لمشاكل العالم الحقيقي التي يواجهها المشاركون.