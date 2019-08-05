شاهد .. أغرب حيلة من تاجر مخدرات للهروب من السجن

المصدر: ترجمة ــ نهى حوا

تم القبض أخيراً على أحد تجار المخدرات في البرازيل أثناء محاولة فراره من السجن، متنكرا في هيئة ابنته البالغة من العمر 19 عاماً.

وقد أصدرت سلطات السجن في ريو دي جانيرو، فيلم فيديو يظهر النزيل مرتدياً باروكة وقناعاً من السيليكون وصدرية وقميصاً ضيقاً على الصدر، وهو يخلع المواد واحدة تلو الأخرى، كاشفاً عن بنية جسدية مفتولة العضلات لا تشبه بأي شكل من الأشكال بنية ابنته.

ونقل موقع هيئة الاذاعة والتلفزيون البريطانية "بي. بي.سي." عن المسؤولين قولهم إنه من الممكن أن توجه للابنة تهمة مساعدة سجين على الفرار.

وكانت الابنة في زيارة الى ابيها، كلوفينو دا سيلفا، في سجن "بانغو 3" في ريو دي جانيرو، حيث كان يقضي عقوبة بالسجن لمدة 73 عاماً و10 أشهر، وفقاً للمسؤولين.

وقالت سلطات السجن إن المدان البالغ من العمر 42 عاماً، كان يزمع ترك ابنته في السجن وراءه، بينما ينطلق نحو الحرية منتحلاً شخصيتها. لكن الحراس لم ينخدعوا بالتمويه، وبعد أن أجبروه على الوقوف لالتقاط صور قاموا بإرسالها الى الصحافة، وأعيد الى الزنزانة.

وهذه ليست المرة الأولى التي يترك سجين قريباً له في السجن أثناء فراره.

ففي العام الماضي، تم القبض على فار بيروفي الذي قام بتخدير شقيقه التوأم عندما جاء لزيارته في السجن تاركاً إياه لقضاء عقوبته، وذلك بعد أكثر من عام على فراره.

ويعتقد مسؤولو الشرطة أن أكثر من شخص قام بتهريب المواد التي استخدمها سيلفا في عملية التنكر، وقد تم التحقيق مع ابنته وسبعة اشخاص آخرين زاروه أخيرا، حيث تحوم الشبهات حول امرأة حامل لم يفتشها الحراس قد تكون أخفت الباروكة والنظارات التي استخدمها سيلفا.

يذكر أن هذه ليست عملية الفرار الأولى للمدان. في عام 2013، كان بين مجموعة 31 سجيناً فروا من سجن في ريو دي جانيرو "انستيتيوت فنسنت كريمينال بيراغيبي" عبر نظام الصرف الصحي، وتم القبض عليه لاحقاً.

وسيتم نقله الآن الى سجن شديد الحراسة لمنعه من محاولات الهرب مجدداً، حسبما أفاد المسؤولون.