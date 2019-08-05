إطلاق مكتبة الشارقة الشاطئية

المصدر: الشارقة - البيان

أطلق مكتب الشارقة العاصمة العالمية للكتاب 2019، مبادرة «مكتبة الشارقة الشاطئية» التي تهدف إلى تشجيع مرتادي الشواطئ في الإمارة على القراءة. جاء إطلاق المكتبة بالتعاون مع «ثقافة بلا حدود»، وهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، وبلدية مدينة الشارقة، ونادي سيدات الشارقة.

مرحلة أولى

وجاءت المرحلة الأولى من المبادرة بافتتاح مكتبة على شاطئ الخان بالشارقة، حيث سيفتتح مكتب العاصمة العالمية للكتاب فروعاً أخرى في مختلف شواطئ الإمارة خلال المراحل المقبلة، وتضم المكتبة الأولى أكثر من 100 عنوان بلغات مختلفة ومواضيع منوعة. وتحولت منصات الإنقاذ الموجودة على الشاطئ إلى لوحات فنية، حيث تزينت برسوم مختلفة مستوحاة من كتب وقصص عالمية للأطفال تدور أحداثها في البحر، أشرف على تنفيذها 6 فنانون من جنسيات مختلفة.

أنشطة

وصاحب إطلاق المكتبة الشاطئية مجموعة من الأنشطة والفعاليات الثقافية والترفيهية المتنوعة لجميع الفئات، حيث نظمت «ثقافة بلا حدود» مبادرة «مع كاتب» التي هدفت إلى تسليط الضوء على منجزات وحضور الكتّاب الشباب، وفتحت الباب أمام الجمهور لحوارهم ونقاشهم.

كما أطلقت «ثقافة بلا حدود» مبادرة «المكتبة الشاطئية المتنقلة» التي تأتي استكمالاً لمبادرتها التي انطلقت عام 2010 تحت عنوان «المكتبة المتنقلة».

جهود متكاملة

وأشارت مروة العقروبي، مدير مشروع الشارقة العاصمة العالمية للكتاب، إلى أن المكتبة جاءت نتاج الجهود المتكاملة التي تبذلها مختلف المؤسسات والهيئات في الشارقة، بهدف تحقيق الرؤية الثقافية للإمارة، والتي استحقت بسببها أن تتوج عاصمة عالمية للكتاب.

مواكبة

ولفتت مريم الحمادي، مدير «ثقافة بلا حدود» إلى أن المبادرة حريصة على مواكبة مختلف الأحداث الثقافية في الشارقة، مشيرةً إلى أن نيل الإمارة لقب العاصمة العالمية للكتاب لعام 2019، يحفز جميع الجهات والمؤسسات الثقافية العاملة بها لتضاعف جهودها من أجل تكريس ثقافة القراءة والمطالعة لما لها من أثر تنمويّ أساسيّ في بناء مجتمع المعرفة.