مصر..محفوظ بريشة فناني العالم

المصدر: القاهرة - البيان

افتتح مساء أمس بمتحف الأديب المصري نجيب محفوظ في «تكية أبو الدهب» بجوار جامع الأزهر معرض كاريكاتيري بعنوان «نجيب محفوظ بريشة فناني العالم»، يضم 40 بورتريهاً للأديب الراحل بتوقيع فنانين عرب وأجانب. ويستمر المعرض حتى 20 أغسطس الجاري.

الأردن

أيام الفيلم القوقازي

انطلقت أمس بالهيئة الملكية الأردنية للأفلام في عمّان عروض «أيام الفيلم القوقازي»، وتشمل أفلاماً من جورجيا وروسيا، مثل «أم مخيفة»، و«كان لديّ حلم»، و«ناميه»، و«أنهار عميقة»، وتستمر العروض حتى 8 أغسطس الجاري، حيث تختتم بمجموعة من الأفلام القصيرة. ويختتم «أيام الفيلم القوقازي» عروضه الخميس بعرض مجموعة أفلام قصيرة.عمّان - البيان

السعودية

ندوة عن الصحف الإلكترونية

نظمت الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بجدة ندوة بعنوان «الصحف الإلكترونية بين الواقع والمأمول»، تحدث فيها خالد صائم الدهر مدير تحرير النشر الإلكتروني بصحيفة عكاظ والكاتب الصحفي ضيف الله نافع الحربي ومحمد صديق عواجي مدير التحرير بوكالة الأنباء السعودية.«واس» الرياض - البيان