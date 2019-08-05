«سي إن إن» تختار أفضل أماكن التصوير في دبي

المصدر: إعداد - سيد صالح

اختارت شبكة «سي إن إن» الأمريكية أفضل أماكن ومعالم دبي التي يمكن التقاط الصورة الفوتوغرافية فيها. وبحسب تغريدة نشرها المكتب الاعلامي لحكومة دبي أمس عبر حسابه على "تويتر" ، نشرت الشبكة على موقعها تقريراً مصوراً عن معالم الإمارة، وذكرت في تقريرها أنها انتقت أفضل الأماكن التي يمكن فيها قضاء العطلات والتقاط الصور الفوتوغرافية للذكرى فيها، باعتبارها واحدة من أبرز الوجهات السياحية العالمية.

برواز دبي

واستهل التقرير المعالم بصورتين لـ«برواز دبي» إحداها من الخارج، والأخرى من الداخل، وعلقت أسفل إحدى الصورتين: «برواز دبي: أحد المواقع التي تتيح لزائريها رؤية مشاهد بديعة لدبي». وأضافت أن «برواز دبي» استقبل مليون زائر منذ افتتاحه في يناير 2018، وأوضحت الشبكة أنه يقع داخل حديقة زعبيل، ويمكن لرواده التمتع بمشاهدة ناطحات السحاب التي تتراصّ على جانبي شارع الشيخ زايد. وأضافت أن الحدائق المحيطة بـ«براوز دبي» تستضيف العديد من الأحداث والفعاليات.

حديقة دبي المعجزة

وانتقل التقرير إلى «حديقة دبي المعجزة»، فذكر أنها أكثر مكان مُزهر في الإمارة خلال الموسم الممتد من منتصف نوفمبر وحتى منتصف مايو، وأضاف أنها تمتد على مساحة 72 ألف قدم مربعة وتحتوي على 150 مليون زهرة، فضلاً عن معالم رائعة منها مجسم من الزهور للطائرة العملاقة «إيرباص أيه 380» يعد الأكبر من نوعه في العالم.

واستعرض التقرير «محمية دبي الصحراوية»، فذكر أنها تمتد على مساحة 87 ميلاً مربعاً، ووصفها بأنها مكان لعشاق الهدوء، حيث يقع خارج المدينة ويضم مجموعة من أندر الحيوانات والنباتات، فضلاً عن الكثبان الرملية التي تلائم رحلات السفاري الممتعة.

وتناول التقرير «مدينة جميرا»، موضحاً أنها تزخر بالمنتجعات الفاخرة، الممرات المائية الاصطناعية، والأسواق والمطاعم المتنوعة، كما وصفها بأنها وجهة تجمع بين جماليات دبي التقليدية والمشاهد الساحرة لفندق «برج العرب».

وعلاوةً على ذلك، تضم «مدينة جميرا» شاطئاً خاصاً يمتد مسافة 2 كيلومتر.

برج خليفة

كما نشر التقرير صورتين مختلفتين لبرج خليفة، أطول بناية في العالم، ذاكراً أن المشاهد التي يتمتع المرء برؤيتها من قمة برج خليفة تتحدث عن نفسها، حيث تزخر منطقة قلب دبي التي يقع فيها البرج بالمعالم الرائعة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر «دبي مول» و«أوبرا دبي».

ونشر التقرير صورتين لمشروع «جزر العالم»، واصفاً إياها بأنها واحدة من أروع المشاهد في دبي.

وأفاد التقرير بأن الشركة المطوّرة للمشروع تشيد الآن منتجعاً عملاقاً مكوناً من 6 جزر اصطناعية في «جزر العالم» يسمى «قلب أوروبا»، ويحتوي على عشرات الفلل المصممة على شكل فرس البحر.

وتطرق التقرير إلى «دبي أكواريوم والحديقة المائية»، فذكر أن «الحديقة المائية» مصممة على شكل خزان يستوعب 10 ملايين لتر من المياه وتضم عدداً كبيراً من أندر الحيوانات المائية، ومنها أسماك القرش، إلى جانب حوض «دبي أكواريوم» للسمك الممتد بطول 48 متراً، بالإضافة إلى قوارب زجاجية.

ثم نشر صورتين لـ«محمية رأس الخور للحياة الفطرية»، فوصفها بأنها مَعلَم مفاجئ لمن يزور دبي، حيث تقع في «خور دبي» وسط المدينة، وتعد مأوى مؤقتاً لآلاف الطيور المهاجرة، ومن أبرزها طائر «الفلامنجو»، بالإضافة إلى طيور «البلشون الرمادي»، و«دجاج الأرض»، و«العقاب النسري».

ونشر تقرير «سي إن إن» أيضاً صورتين لكلٍ من جزيرة «نخلة جميرا» الاصطناعية ومنطقة «الفهيدي» الأثرية، باعتبارهما من أهم المعالم الجديرة بالزيارة والتصوير في دبي.