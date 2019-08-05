«المانغا والأنيمي» يفتح أبوابه باليابان في سبتمبر

المصدر: دبي - البيان

يفتح معرض «كيوتو» الدولي لفنون المانغا والأنيمي، أبوابه بالعاصمة اليابانية القديمة «كيوتو» في الفترة من 21 إلى 22 سبتمبر المقبل، ويجمع بين المتعة والإعجاب بالثقافة الفرعية الحديثة مع إظهار التقدير والفرص لتجربة تقاليد اليابان القديمة.

ويعتبر الحدث بمثابة الأكبر من نوعه في غرب اليابان، حيث يعرض آخر تطورات في فنون المانغا اليابانية والأنيمي، ومن المتوقع أن يجذب هذا العام أكثر من 45 ألف زائر من جميع أنحاء اليابان وخارجها.

والمكان الرئيس للحدث هو «مياكو ميسي»، أكبر مركز للمعارض في كيوتو، الذي سيتم تقسيمه إلى مناطق عدة بما في ذلك المسرح المفتوح، منطقة الألعاب، منطقة «كيارا» (شخصية كارتونية)، مقهى «كيوماف شوب» ومنطقة المعارض، التي ستعرض أعمال نحو 60 ناشراً، ومنتجاً للرسوم المتحركة، وشركات البث، وصانعي الأفلام، والمؤسسات التعليمية وغيرها من المؤسسات والمنظمات ذات الصلة بالمانغا وصناعات الأنيمي. وجميعها تعرض أحدث عروضها بما في ذلك عدد من الإصدارات المحدودة التي لن تتاح إلا في معرض «كيوتو» الدولي للمانغا والأنيمي. كما سيكون بإمكان زوار منطقة المعارض الفريدة لهذا الحدث تجربة الحرف اليابانية الت`ــقليدية المختلفة.