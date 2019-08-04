بالفيديو.. جاء لينقذها فقتلها!

المصدر: البيان الالكتروني

قتل ضباط شرطة أمريكي في في منطقة أرلينغتون بتكساس سيدة بالخطأ، وهو يطلق النار على كلب اعتقادا منه أنه كان يهاجمه.

ووقع الحادث، وفق "روسيا اليوم" نقالاً عن صحيفة "ميرور" البريطانية، بعد أن اتصل سكان المنطقة بالشرطة للإبلاغ عن سيدة فاقدة للوعي على العشب بجانب أحد الطرق، وعند وصول ضابط الشرطة ويل جونسون إلى المكان لمساعدة السيدة وتدعى مارغريت، تفاجأ بكلب في المكان".

وأضافت الصحيفة، أن "الضابط وعقب إيقاظه للسيدة ومساعدتها، تفاجأ بالكلب وهو يجري نحوه مما أثار حالة من الرعب لديه، فما كان من الضابط إلا أن تناول مسدسه وأطلق النار عليه، فأخطأه ليصيب السيدة في صدرها، لتفارق الحياة على إثرها في المستشفى".

وفتحت شرطة تكساس تحقيقا في الحادث، ولدراسة الفيديو الذي وثقته كاميرا موصولة إلى بدلة الضابط جونسون.