يقتل أخاه في حفل زفاف شقيقتهما

المصدر: البيان الالكتروني

اهتزت إحدى قرى ولاية جيجل الجزائرية الخميس لوقوع حادثة مؤلمة إثر وفاة شاب لا يتعدى عمره 17 سنة.

وذكرت قناة "النهار" الجزائرية أن طالبا يدرس بالمرحلة الثانوية تعرض في قرية اينان التابعة إقليميا لولاية جيجل، لطلق ناري طائش خرج فجأة من فوهة مسدس أخيه الأكبر، الذي يعمل في سلك الأمن بولاية ميلة.

وحسب "النهار"، فإن الحادثة المؤسفة وقعت أثناء حفل زفاف أخت الضحية والجاني، حيث تحولت أجواء الفرح إلى حزن كبير، مضيفة أن جثة الضحية تم نقلها إلى مستشفى بميلة، في حين شرعت المصالح الأمنية في فتح تحقيق حول أسباب الحادثة.