مضيفة طيران تصدم الركاب بتصرف غريب!

المصدر: البيان الالكتروني

فوجئ ركاب خطوط "ساوث ويست" الجوية الأمريكية بوجود أحد أفراد طاقم الطائرة داخل صندوق الحقائب العلوي.

والتقطت إحدى المسافرين، فيديو يظهر مضيفة الطيران وهي مستلقية في صندوق حقائب الركاب، وذلك أثناء صعود المسافرين على متن الطائرة المتجهة من فيلادلفيا إلى ناشفيل.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل"، ان متحدث باسم شركة "ساوث ويست" قال: إن "موظفونا معروفون بحسهم الفكاهي وشخصياتهم الفريدة. في هذه الحادثة، حاولت إحدى مضيفاتنا المزاح مع الركاب أثناء صعودهم الطائرة. بالطبع، هذا الأمر ليس اعتيادياً، حيث تشكل السلامة أولوية قصوى بالنسبة لنا".