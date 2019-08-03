"غوغل" يحتفي بعيد ميلاد الفنانة الراحلة مديحة كامل

المصدر: البيان الالكتروني

احتفى محرك البحث الشهير "غوغل" بعيد ميلاد الفنانة الراحلة مديحة كامل الذي يصادف اليوم 3 أغسطس حيث ولد في العام 1948 .

ونشر غوغل صورة مرسومة للفنانة الكبيرة احتفالًا بذكرى ميلادها الثالثة والسبعين.

وعانت الفنانة الكبيرة من مرض القلب طوال حياتها، وأصيبت المرة الأولى بجلطة عام 1975 أثناء تصويرها مسلسل الأفعى، إلا أن متاعبها الصحية الجدية بدأت قبل وفاتها بعام حيث ظلت طريحة الفراش في مستشفى مصطفى محمود لمدة عشرة أشهر بسبب ضعف عضلة القلب و تراكم المياه على الرئة بشكل مستمر مما استدعى مكوثها في المستشفى لفترة طويلة.

توفيت في منزلها في 13 يناير 1997 المصادف الرابع من شهر رمضان بعد أن صلت صلاة الفجر جماعة مع ابنتها وزوج ابنتها، ثم خلدت للنوم، وتم العثور عليها ميتة في ظهر اليوم التالي.

جدير بالذكر أنها لم تظهر إعلاميًا بعد اعتزالها الفن إلا في مقابلة في برنامج "حوار صريح جدا" العام 1995، ولكن تم منع عرض الحلقة بسبب ما قيل أنها شنت "هجوما قاسيا جدا" على الوسط الفني.

تركت الفنانة إرثا فنيا كبيرا ومن أشهر أعمالها السينمائية " العفاريت، 30 يوم في السجن، الصعود إلى الهاوية" وغيرها.