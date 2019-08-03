بالفيديو..استدعاء الجيش البريطاني ..خوفا من غرق بلدة بأكملها

المصدر: البيان الالكتروني



ألقت طائرة هليكوبتر عسكرية بريطانية الجمعة أكياسا من الحصى على المنحدر الخارجي لسد في وسط إنجلترا انهار جزء منه وبات معرضا لخطر الانهيار التام وإغراق بلدة وايلي بريدج في ديربيشاير.

وأفادت وكالة "رويترز" للأنباء بأن الشرطة تقوم بإجلاء ما يزيد عن 6 آلاف من سكان البلدة، مشيرة إلى أنها طلبت منهم اصطحاب حيواناتهم الأليفة وأي أدوية يحتاجونها معهم بعد أن لحقت أضرار بالغة بالسد بسبب الأمطار الغزيرة في الآونة الأخيرة.

وزار رئيس الوزراء بوريس جونسون المنطقة مساء يوم الجمعة والتقى بعدد من السكان المتضررين وفرق الطوارئ، حيث قال: "حلقت فوق السد ويبدو مخيفا جدا".

وصرح مسؤولون بأن السد الذي يحتجز نحو 300 مليون غالون من المياه معرض للانهيار مما يعرض حياة الناس للخطر بحسب روسيا اليوم.

ويضخ مهندسون حاليا المياه من أمام السد لخفض المنسوب وتقليل الضغط على هيكله بما يسمح ببدء عمليات الإصلاح، فيما أوضحت الشرطة أن عملية خفض منسوب المياه لمستوى أدنى من المنطقة المتضررة في السد قد يستغرق عدة أيام.

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