وفاة والدة الفنانة المصرية هالة صدقي

المصدر: البيان الالكتروني

توفيت قبل قليل والدة الفنانة هالة صدقي بعد صراع مع المرض، حيث كانت تعاني خلال الأيام الماضية من وعكة صحية.

ومن المقرر أن تتلقى صدقي العزاء في كنيسة المرعشلي، لكن لم يتم تحديد الموعد حتى الآن.

تخرجت هالة صدقي في كلية الآداب جامعة القاهرة، ثم قررت التوجه إلى التمثيل واحترافه بعد أن اكتشفها المخرج الكبير نور الدمرداش، ظهرت كوجه جديد في مسلسل "لا يا ابنتي العزيزة" مع الفنان الكبير عبدالمنعم مدبولي وهدى سلطان ومن إخراج نور الدمرداش العام 1979، بحسب صحيفة "صدى البلد" المصرية.

احترفت هالة صدقي منذ طفولتها رياضة السباحة وهو ما جعلها تمضي معظم طفولتها في تدريبات ومشاركات في بطولات.

هالة صدقى شاركت مؤخرا في بطولة مسلسل بركة مع عمرو سعد، يقوم ببطولته كمال أبورية، ومحمد لطفي، وهنادي مهنا، وأحمد حلاوة، ومحمد غنيم، ومن تأليف محمد الشواف، وإخراج محمود كريم وطارق رفعت.