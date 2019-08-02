شاهد.. طائرة تهبط في طريق سريع وتتوقف عند الإشارة الحمراء

المصدر: البيان الالكتروني

لم يكن أحد من السائقين يتوقع أثناء سيرهم على طريق سريع في واشنطن أن يشاهد طائرة صغيرة تحلق باتجاههم، تبدو وكأناه تم التخطيط لهبوطها هناك.

يقول الجندي كلينت تومبسون من ولاية واشنطن، الذي كان يقود سيارته على طريق الولاية رقم 7، المعروف أيضًا باسم باسيفيك أفنيو، صباح أمس الخميس: "عندما بدأت الطائرة في الظهور بدأ السائقون يكبحون في سياراتهم حتى لا تصطدم بالطائرة".

وقال تومبسون لتلفزيون "KOMO" التابعة لشركة ABC News إنه اعتقد في البداية أنها "طائرة يتم التحكم فيها عن بُعد".

وأضاف "كلما اقتربت، ازداد كبرها لتصبح أكبر فأكبر".

وقد تمكنت كاميرا تومبسون الخاصة بلوحة القيادة من توثيق الحادثة، وأظهرت اللقطات نزول قائد الطائرة بعد توقفها ومحاولة سحبها للحرة اليمنى، لفتح حركة المرور أمام السيارات.

وهبطت الطائرة بعد الساعة 8 صباحاً بقليل بتوقيت واشنطن في ممر الانعطاف الأيسر في شارع المحيط الهادئ، وتوقفت عند ضوء أحمر عند التقاطع.

شاهد.. طائرة تهبط في طريق سريع وتتوقف عند الإشارة الحمراءhttps://t.co/RdHpOAJcUx#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/eEkvfU6Jzz — صحيفة البيان (@AlBayanNews) August 1, 2019