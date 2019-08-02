أبوظبي تستضيف «جوائز اختيار أطفال نيكلوديون»

المصدر: أبوظبي - وام

أبرمت دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي اتفاقية شراكة مع مجموعة «فياكوم إنترناشيونال ميديا نيتوركس» لتنظيم حفل «جوائز اختيار أطفال نيكلوديون» و«عالم نيكلوديون» في العاصمة على مدى السنوات الخمس المقبلة.

ويحتضن مركز أبوظبي الوطني للمعارض الدورة الأولى من حفل «جوائز اختيار أطفال نيكلوديون» يوم 20 سبتمبر المقبل، حيث يستمتع الأطفال وعائلاتهم بأرقى فنون الترفيه بصحبة شخصيات وأبطال نيكلوديون المحبوبين.

وبعد استضافته في لوس أنجلوس ولندن ومكسيكو سيتي وبرلين، تتضمن نسخة منطقة الشرق الأوسط من هذا الحدث العالمي عروضاً موسيقية مُبهرة وعروض «السلايم» المُسجلة باسم «نيكلوديون»، إلى جانب إمكانية مشاركة الأطفال في التصويت لاختيار أفضل النجوم والفنانين والمواهب في فئات الجوائز المختلفة.

فعاليات عالمية

وقال سيف سعيد غباش وكيل دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي: نواصل العمل في الدائرة على توفير أفضل العروض والأنشطة والبرامج الجديدة والتجارب والفعاليات العالمية للمجتمع المحلي والسائح في أبوظبي من خلال توثيق علاقات التعاون مع الشركاء الروّاد في هذا القطاع.

وأكد غباش أنّ استضافة حفل «جوائز اختيار أطفال نيكلوديون» يتماشى مع استراتيجية الدائرة الرامية إلى زيادة عدد زوارنا الدوليين إلى الإمارة على مدار الأعوام الخمسة المقبلة من خلال تنظيم جدول حافل بالفعاليات.