تكريم الكوميدي لطفي لبيب على مسيرته الفنية الطويلة

المصدر: القاهرة - جنا حماد

يكرم المهرجان القومي للمسرح المصري عدداً من الفنانين في دورته الثانية عشرة، من بينهم الفنان الكوميدي لطفي لبيب، تقديراً لتاريخه الفني الطويل، وما تضمنه من أعمال فنية مميزة.

وقررت إدارة المهرجان الذي يترأسه الفنان أحمد عبدالعزيز طرح كتاب بعنوان «لطفى لبيب الكوميديان المغرد»، من تأليف الكاتب باسم صادق احتفاء بالنجم الكبير وأعماله التي أثرت الحياة الفنية في مصر والعالم العربي.

والفنان لطفي لبيب واحد من النجوم الذين يملكون مشواراً فنياً ثرياً، ومن أهم الأعمال التي شارك فيها: «السفارة في العمارة»، و«عسل أسود»، و«عمارة يعقوبيان»، و«عصافير النيل»، و«طير أنت»، و«خلطة فوزية»، و«كده رضا»، و«جاءنا البيان التالي».

أما بالنسبة للتلفزيون فقدم فيه أعمالاً مهمة منها «زيزنيا»، و«ونيس وأيامه»، و«ابن النظام»، و«نصف ربيع الآخر».

عدد آخر من الفنانين يكرمهم المهرجان خلال دورته المقبلة، من بينهم الفنانة سوسن بدر، والمطرب علي الحجار، والفنان يوسف شعبان، الفنان توفيق عبدالحميد، الكاتب يسري الجندي، المخرج محسن حلمي، والفنانة هالة فاخر.