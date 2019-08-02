نوال الزغبي ومصطفى قمر يفتتحان «الإسكندرية الدولي للأغنية»

المصدر: الإسكندرية - رويترز

تنطلق في 22 أغسطس الجاري النسخة 16 من مهرجان الإسكندرية الدولي للأغنية، بمشاركة فنانين من لبنان ومصر وتونس.

وتنظم المهرجان منذ عام 2003 جمعية فناني ومبدعي الإسكندرية التي تخصص عائد الحفلات لصالح أنشطة خيرية بالمدينة المطلة على البحر المتوسط.

وقال رئيس المهرجان عوف همام في مؤتمر صحافي أمس، إن افتتاح المهرجان سيكون بصوت اللبنانية نوال الزغبي والفنان المصري مصطفى قمر، بينما سيكون الختام يوم 26 من الشهر ذاته مع محمد منير وعازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز.

ومن بين المشاركين أيضاً في المهرجان التونسية صوفيا صادق والمصري مدحت صالح.

ويكرم المهرجان في دورته الجديدة مجموعة من الموسيقيين والمغنين العرب منهم المغنية المغربية هدى سعد، والموسيقار الأردني إميل حداد، والموسيقار المصري رضا رجب، إضافة إلى شخصيات بارزة في مجالات أخرى مثل الرياضة والطب والسينما.

وبجانب الحفلات الغنائية الكبيرة يشمل برنامج المهرجان مسابقة دولية للغناء تضم متنافسين من السعودية ومصر والأردن والمغرب.