70 عرضاً تشكل بانوراما عام كامل في «القومي للمسرح المصري»

المصدر: القاهرة - رويترز

ينطلق المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته 12 التي تنطلق في أغسطس الجاري، بأكثر من 70 عرضاً تمثل بانوراما للإنتاج المسرحي بكافة أشكاله الحكومي والمستقل والجامعي والعمالي.

وتتوزع العروض على ثلاث مسابقات، الأولى للعروض التي تنتجها المؤسسات المتخصصة في المسرح، سواء الحكومية أو الخاصة مثل البيت الفني للمسرح أو مسرح القطاع الخاص وتشمل 25 عرضاً.

أما المسابقة الثانية فتُخصص للمسرحيات التي تنتجها المؤسسات والأفراد كنشاط فني مثل الأندية والشركات وتشمل 27 عرضاً، أما المسابقة الثالثة فتُخصص للعروض المسرحية من أداء الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة وتشمل 20 عرضاً.

وتقدم جميع عروض الدورة مجاناً على مسارح الدولة في القاهرة، ويقام حفلا الافتتاح والختام على المسرح الكبير بدار الأوبرا.

جائزة جديدة

وبجانب منافسات العروض المسرحية استحدث المهرجان مسابقة للتأليف المسرحي تحمل اسم الكاتب لينين الرملي، قيمتها 30 ألف جنيه (نحو 1800 دولار) لأفضل نص درامي كتب خصيصاً للمسرح.

ويبلغ إجمالي قيمة جوائز المهرجان الذي يقام في الفترة من 17 إلى 30 أغسطس 600 ألف جنيه (نحو 36 ألف دولار).

وقال الممثل والمخرج أحمد عبدالعزيز رئيس المهرجان في مؤتمر صحفي عقد أول من أمس: «نريد تقديم بانوراما للمسرح المصري الذي ينتج أكثر من 2000 عرض في العام، لكننا لا نملك الوقت الكافي لذلك».

وأضاف: «الوقت المناسب لتقديم هذا العدد من العروض في العادة لا يقل عن شهر لكن بسبب المهرجانات الأخرى والمناسبات والأعياد المختلفة اضطررنا إلى ضغط العروض في 12 يوماً فقط».

وتحمل الدورة الجديدة اسم المخرج والممثل الراحل كرم مطاوع (1933-1996) الذي تطل صورته منفرداً على الملصق الدعائي للمهرجان كما سيصدر عنه كتاب تذكاري يتناول مشواره الفني.