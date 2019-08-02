«كن صديقي» تعزز التسامح مع أصحاب الهمم

المصدر: دبي - فادية هاني

تصدر وزارة تنمية المجتمع مجلة «كن صديقي»، وهي عبارة عن مجلة أطفال متخصصة بأصحاب السنة، وتستخدم الأسلوب القصصي المصور، لتسليط الضوء على شؤون وقضايا أصحاب الهمم واحتياجاتهم، ونشر الوعي لدى المجتمع تجاه أصحاب الهمم، بما يشكل أرضية صلبة لإدماجهم في التعليم العام، تدعم وزارة تنمية المجتمع التربية المتوازنة لبناء اتجاهات مجتمعية إيجابية.

وتستهدف المجلة، كافة الأطفال وطلبة المدارس بشكل عام، لبناء ثقافة الوعي بقدرات وطاقات أصحاب الهمم، من حيث قدراتهم على التعلم والمشاركة الاجتماعية، والأدوار الممكن القيام بها لتعزيز مكانة أصحاب الهمم في المجتمع، والترحيب بهم في بيئات الدمج التعليمي والاجتماعي.

أهداف

وتهدف المجلة إلى توعية الأطفال حول مفهوم الإعاقة، وبناء الاتجاهات المجتمعية الإيجابية نحو أصحاب الهمم، وتشجيع عادة القراءة عند الأطفال، وإبراز قدرات أصحاب الهمم في مختلف المجالات، وتسليط الضوء على واقع أصحاب الهمم الاجتماعي، والثقافي، والتعليمي.

وتعتمد المجلة في صفحاتها على الرسوم الكرتونية، والصور المعبرة التي تظهر الجوانب والقدرات الإيجابية عند أصحاب الهمم، التي تُبرز ما يتمتعون به من ميول، واهتمامات، وقدرات، وما يمارسونه في حياتهم اليومية، والاجتماعية، والتعليمية من أنشطة، وتسلط الضوء على واقعهم الأسري، ودورهم الرائد والمشارك في المبادرات والبرامج الهادفة لخدمة المجتمع والبيئة المحيطة.