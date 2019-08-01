كيف رد عادل إمام على شائعات وفاته؟

المصدر: البيان الإلكتروني

تجاهل الزعيم عادل إمام، الشائعات التي انتشرت بشكل واسع مؤخرًا حول وفاته، ونشر الحساب الرسمي له عبر تطبيق انستغرام صورة جديدة للزعيم من دفتر ذكرياته ظهر فيها مع صديق عمره الفنان الراحل سعيد صالح واضعا رمز القلب في التعليق على الصورة.

وكان أشرف زكي (نقيب المهن التمثيلية)، استنكر بشدة بالغة قيام عدد من المواقع الإلكترونية محدودة الانتشار، بنشر أخبار كاذبة تتعلق بالفنانين والأسرة الفنية، مشيرا إلى أن بعضا من هذه المواقع نشرت تصريحات كاذبة وملفقة على لسانه تدعي وفاة الفنان الكبير عادل إمام، وفقا ما نشره موقع البوابة نيوز.

وأكد الدكتور أشرف زكي في تصريح له مساء أمس الأربعاء، حرصه التام على العلاقة الوطيدة والطيبة بين الأسرة الفنية ومختلف الصحف ووسائل الاعلام.

مشيرا الي أنه يتخذ الإجراءات القانونية حيال تلك المواقع التي تخالف القانون وميثاق الشرف الإعلامي، فضلا عن تقديمه لبلاغ ضدها خلال الساعات المقبلة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لإجراء التحقيق اللازم ضدها وتوقيع العقوبات اللازمة في هذا الشأن.

ولم تكن هذه شائعة الوفاة الوحيدة التي لاحقت عادل إمام، فقبل عدة أشهر، انتشرت شائعات عن تعرضه لأزمة صحية، وتوقف تصوير مسلسله "فلانتينو" لهذا السبب، وامتدت تلك الشائعات إلى درجة تداول البعض أخبارا مغلوطة حول وفاة الزعيم، إلا أن ابنه المخرج رامي إمام، طمأن جمهوره بعودة والده إلى تصوير المسلسل.