صبي هندي بـ 526 سنا إضافياً

المصدر: البيان

هرع والدا طفل هندي للمستشفى مؤخراً بعد معاناة ابنهم من تورم ملحوظ أسفل الفك الأيمن، ليتفاجئوا بتشخيص الجراحين بكلية سافيثا للأسنان بتشيناي أن ابنهم هو أول حالة يتم توثيقها طبياً في جميع أنحاء العالم باحتواء فكه لما يصل إلى 526 سن إضافي.

ووفقا لـ "ذا هيندو" تمكن الجراحون من إزالة الورم الواقع في فك الفتى الذي يبلغ من العمر 7 أعوام، والذي تجسد بكتلة تزن 200 غرام تحتوي على أحجام مختلفة من الأسنان الدقيقة، وعدد قليل من الأسنان المتوسطة والكبيرة.

ورغم غرابة الموقف، إلا أنه وفي عام 2014 أجرى الأطباء عملية مماثلة بأحد المستشفيات الحكومية بمومباي الهندية باستخراجهم 232 سناً من الفك العلوي لصبي بلغ 17 عاماً.