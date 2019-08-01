«جيبسي كينغز» في دبي أوبرا مارس المقبل

المصدر: دبي - البيان

يعود أعضاء فرقة «جيبسي كينغز» بقيادة أندريه ريس إلى دبي أوبرا، لإحياء أمسية واحدة يوم 12 مارس المقبل.

«جيبسي كينغز» بقيادة أندريه ريس، هي فرقة موسيقية فرنسية غجريّة أسّستها عائلة ريس في الثمانينيات، وتعود أصولهم إلى الغجر الرومانيين الإسبان من منطقة كاتالونيا الإسبانية، كما تتشكّل أنغامهم النابضة من مزيج من موسيقى الرومبا، والفلامنغو، والسالسا.

أسرت الفرقة مخيّلة الجمهور العالمي لأوّل مرّة عام 1987 مع أسطوانتهم التي حملت اسم «جيبسي كينغز»، والتي سرعان ما تحوّلت إلى ظاهرة عالمية، محقّقة الفئتين الذهبية والبلاتينية في المبيعات حول العالم، بعدما قدّمت موسيقى «رومبا جيتانو» من أمريكا الجنوبية المشبعة بعزف محموم على مجموعة من غيتارات موسيقى الفلامينغو في أغنيات ناجحة مثل «دجوبي دجوبا»، و«بايلا بايلا» وغيرها.

واللافت أن «جيبسي كينغز» حققت النجاح في دول أوروبا، ولا سيما فرنسا، وإيطاليا، وإنجلترا، وإسبانيا، والولايات المتحدة، حيث بقيت أسطوانتها الأولى على رأس لائحة أفضل الأسطوانات مبيعاً 40 أسبوعاً، وهي نتيجة لم تحقّقها سوى الندرة من الأسطوانات باللغة الإسبانية في الولايات المتحدة.

وسوف تؤدي الفرقة أغنياتها الخالدة مثل «بامبوليو»، و«فولاري»، و«دجوبي دجوبا»، في أمسية تنبض بأنغام الموسيقى اللاتينية الراقصة التي من شأنها أن تشيع أجواء رائعة.

وفي هذا الصدد، يقول جاسبر هوب، الرئيس التنفيذيّ لدبي أوبرا: «في كلّ مرّة ينجح أعضاء فرقة «جيبسي كينغز» بتقديم حفل مذهل بأسلوبهم الفريد وموسيقاهم النابضة التي تمنح الجمهور الحماس والإثارة، وأنا بفارغ الصبر لاستقبالهم مجدداً على مسرحنا في مارس المقبل».