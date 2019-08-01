«صفقة اليوم» تهدي المتسوقين عروضاً قيّمة

المصدر: دبي - البيان

تشهد دبي صيفاً حافلاً بالعروض الترويجية والصفقات المميزة، ومن أهمها فعّالية «صفقة اليوم»، التي تتضمن عرضاً حصرياً على منتجات معينة في متجر محدّد ليوم واحد فقط.

وتمثّل «صفقة اليوم» فرصةً للزوّار والمقيمين للحصول على المنتجات التي يرغبون بها بأسعار مخفّضة، ولقد نجحت هذه الفعّالية في استقطاب المزيد من الزوّار إلى مراكز التسوّق.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «تحظى فعّالية صفقة اليوم بشعبية كبيرة بين المتسوّقين والمحلات التجارية منذ إطلاقها العام الماضي، حيث تمكّن هذه الفعّالية الزوّار والمقيمين من الحصول على صفقات وعروض حصرية في العديد من المحلات التجارية في مختلف أنحاء المدينة، الأمر الذي يسهم في استقطاب المزيد من المتسوّقين.

بالإضافة إلى تعزيز الحركة التجارية في دبي. ونحن بدورنا، نوجه الشكر لجميع المتاجر والعلامات التجارية التي ساهمت في إنجاح هذه الفعّالية، ونتطلّع إلى تعزيز هذا النجاح، خلال مهرجان دبي للتسوّق». وقال أجاي ديال نائب الرئيس الأول للتسويق التجاري، مجموعة ريفولي:

«تعد مفاجآت صيف دبي، واحدة من الأحداث الصيفية المرتقبة في دولة الإمارات العربية المتحدة. قدمت لنا "صفقة اليوم" في ساعة الصفوة وريفولي أي زون، وأتاحت فرصة رائعة لجلب المزيد من الحوافز ذات القيمة المضافة للمتسوقين، وتقديم تجربة فريدة من نوعها لمكافأة العملاء. وبهذه المناسبة، نود أن نقدم تهانينا إلى مؤسسة دبي للمهرجانات، ونحن بدورنا نتطلع للمشاركة معها في مهرجان ناجح آخر».

وقال متحدّث باسم متجر السلام متعدد الأقسام في وافي: «نحن سعداء بالنجاح الكبير لفعّالية صفقة اليوم، حيث تمكّنا من خلالها من منح عملائنا الفرصة للحصول على المنتجات الفاخرة بأفضل الأسعار، وذلك ليوم واحد، ما ساهم في زيادة أعداد زوّار متجرنا بنسبة 50%».