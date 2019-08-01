«الفيل الأزرق 2» يواصل اكتساح شباك الإيرادات

المصدر: دبي - البيان

يواصل الجزء الثاني من فيلم «الفيل الأزرق» للنجم كريم عبدالعزيز، نجاحه بتحقيق إيرادات قياسية قبل انطلاق موسم عيد الأضحى السينمائي، استمراراً لحالة الشغف التي ربطت الجمهور بالعمل منذ جزئه الأول.

وحقق الفيلم، وهو بطولة النجم كريم عبد العزيز، وهند صبري، ونيللي كريم، ومن إنتاج شركة «سينرجي فيلمز» إيرادات وصلت لأكثر من 25 مليون جنيه في أقل من أسبوع، إلى جانب تحقيقه أيضاً عائدات كبيرة في دور العرض الخليجية، والتي أصبحت سوقاً سينمائياً مهماً في المنطقة، ووصل حجم الإيرادات في الإمارات إلى مليون وثلاثمائة درهم، ما يعادل خمسة ملايين وثمانمائة وخمسين ألف جنيه مصري.

الجزء الثاني طُرح بدور العرض الخليجية والمصرية الخميس الماضي، وتمتلئ قاعات السينما منذ اليوم الأول لعرضه، ما دفع بعض المسؤولين عن الصالات إلى تخصيص قاعات ومواعيد عرض إضافية.

تدور قصة الجزء الثاني بعد خمس سنوات من أحداث الأول، إذ يتزوج الدكتور يحيى، الذي يجسد شخصيته النجم كريم عبد العزيز، من لبني، وتقوم بدورها النجمة نيللي كريم، ويستدعى إلى قسم الحالات الخطرة «8 غرب حريم».

ويلتقي هناك بمن يتلاعب بحياته وحياة أسرته، والتي تجسد شخصيتها هند صبري بدور «فريد»، مما يجعله يستعين بأقراص الفيل الأزرق في محاولة منه للسيطرة على الأمور وحل الألغاز التي تواجهه، ليصل في النهاية إلى الحل وفك جميع الألغاز، في إطار من الدراما والأكشن والفانتازيا.

الفيلم يقود بطولته كريم عبد العزيز، ونيللي كريم، وانضمت إليهما في هذا الجزء النجمة هند صبري بدور أكثر من رائع أثنى عليه الجميع، إضافة إلى النجم الأردني إياد نصار كضيف شرف في شخصية طبيب. كتب قصة الفيلم أحمد مراد، وأخرجه مروان حامد.