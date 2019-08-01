«ثقافة أبوظبي» تنظم أنشطة تفاعلية في العين

المصدر: أبوظبي - البيان

تنظم دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي مجموعة من الفعاليات والأنشطة التفاعلية في إطار برنامج العين الثقافي، الذي يتضمن برنامج المخيم الصيفي للأطفال وجلسات حوارية متنوعة، وفعاليات للاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية، وذلك خلال شهر أغسطس المقبل في كل من مركز القطارة للفنون وقصر المويجعي.

ويستمر مركز القطارة للفنون في تنظيم برنامج المخيم الصيفي للأطفال، الذي يختتم في نهاية أغسطس الجاري، ويتضمن المخيم الصيفي للأطفال مجموعة من الورش الفنية والتعليمية الأثرية، بالإضافة إلى زيارة عدد من المواقع الثقافية في منطقة العين، كما ينظم مركز القطارة للفنون برنامج «ميكرفون»، الذي يقدّم سلسلة من الجلسات الحوارية المتنوعة التي تتناول موضوعات اجتماعية مهمة.

حيث ينطلق البرنامج مع جلسة حوارية بعنوان: «لازم تسافر» يوم الخميس 22 أغسطس، يتحدث فيها المستكشفان سامر المرزوقي وشليويح المزروعي عن تجاربهما في اختيار وجهات السفر التي يقصدانها كل موسم، وعن كيفية وضع ميزانية ملائمة للقيام برحلات مميزة، إضافة إلى مغامراتهما الاستكشافية في مناطق مختلفة في العالم. يدير الجلسة الفنان ياسر النيادي. ويستعد مركز القطارة للفنون للاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية يوم الأربعاء 28 أغسطس، بتنظيم مجموعة من الورش الفنية المتميزة والمخصصة للسيدات فوق 14 سنة.