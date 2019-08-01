شاهد.. السيارة الكلب

المصدر: البيان الالكتروني

قام الممثل والمدون الروسي رومان بريتولا، الشغوف بسلسة أفلام الكوميديا الأمريكية "Dumb and Dumber" التي ظهرت للوجود العام 1994، بصنع نسخة طبق الأصل من شاحنة "Mutt Cutts" الشهيرة، التي تشبه الكلب في ملامحها، والتي كان بطلا الفيلم الذي ألفه جيم كاري وجيف دانيلز، ينتقلان بها.

سيارة بريتولا، التي جهزت في ثلاثة أيام، تسببت في ضجة بشوارع سان بطرسبرغ الروسية الأسبوع الماضي، وفقاً لـ (euronewsfr).

يذكر أن رومان بريتولا، يمتلك كذلك سيارة مغطاة بالكامل بالعملات المعدنية وأخرى بالحلوى متعددة الألوان.