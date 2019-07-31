«ولاد رزق 2» في الصالات المحلية 8 أغسطس

المصدر: دبي ـ البيان

بعد 3 سنوات من انتهاء أحداث الجزء الأول، يعود فيلم «ولاد رزق 2» ليطل في صالات السينما المحلية، في 8 أغسطس المقبل، حاملاً عنواناً جديداً وهو «عودة أسود الأرض» مقدماً خلطة فنية جديدة، يلعب بطولتها كل من أحمد عز، وعمرو يوسف، وأحمد الفيشاوي، ومحمد ممدوح، وأحمد داود، فيما ينضم إليهم كل من غادة عادل، وخالد الصاوي.

وإياد نصار، وباسم سمرة، وجميعهم ضيوف شرف، لتبدو مفاجأة الفيلم متمثلة في ظهور الفنانة أصالة في مشهد ختامي للفيلم، في وقت لا يزال صناع الفيلم ومخرجه طارق العريان يتكتمون على طبيعة المشهد الذي ستطل فيه أصالة.

أحداث

أحداث «ولاد رزق 2» تدور حول الأخوة الأربعة الذين يسيرون في طريق الجريمة، ولكن هذه المرة يحاول الأشقاء بشتى الطرق الحفاظ على العهد الذي قطعوه على أنفسهم بالابتعاد عن حياة الجريمة، إلا أن حدثاً ما يطرأ على حياتهم، ويغير مخططهم ويعيدهم إلى حياتهم السابقة، ليواجهوا تحديات خطيرة، ويقفون أمام ثلة من المجرمين المحترفين.

عرض

عرض الفيلم في الصالات المحلية، يأتي بالتزامن مع عرضه الأول في مصر، حيث لا يزال الفنان أحمد عز الذي لا يزال يحصد نجاح «الممر» يراهن على نجاح الجزء الثاني من العمل الذي تولى صالح الجهيني كتابة نصه، فيما يشكل الفيلم أحد أبرز الأعمال العربية التي تتنافس في موسم عيد الأضحى السينمائي.

وكان الجزء الأول من الفيلم الذي عرض في 2015 قد حقق نجاحاً لافتاً على شباك التذاكر العربي، وجمع إيرادات عالية، لا سيما في الإمارات، التي شهدت آنذاك تسلقاً سريعاً للفيلم على شباك التذاكر المحلي.