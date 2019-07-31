فطيم الحرز تنال جائزة «فتاة العرب»

المصدر: الفجيرة - البيان

أعلن بيت الشعر في الفجيرة، التابع لجمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، فوز الشاعرة الإماراتية فطيم الحرز بجائزة «عوشة بنت خليفة السويدي للشعر الشعبي» في دورتها الأولى.

والتي أطلقها بيت الشعر العام الماضي تخليداً لذكرى الشاعرة الراحلة «فتاة العرب» وتكريماً لإرثها الشعري؛ وقد منحت العام الجاري لفطيم؛ لدورها في إثراء المشهد الثقافي الشعبي في دولة الإمارات. جاء ذلك خلال الأمسية الشعرية، التي نظمها «بيت الشعر» بمناسبة مرور عام على رحيل الشاعرة عوشة السويدي بعنوان «جارة الشمس».

وذلك في مقر الجمعية بالفجيرة، بحضور خالد الظنحاني، رئيس الجمعية، وسليمة المزروعي، مدير الإعلام والاتصال، مدير «بيت الشعر». بدأت الأمسية بإيقاع موسيقى التراث والفولكلور الشعبي بأداء الفنان جاسم الجاسم، الذي قدّم مقطوعات فنية على العود، تلاها إلقاء عدد من القصائد الوطنية والوجدانية بمشاركة الشعراء: مريم النقبي، رئيس منتدى شاعرات الإمارات، وحسن النجار وفطيم الحرز، وحمد الكندي، ومحمد خميس السويدي.