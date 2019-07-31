كتاب عن الاستعمار يفوز بجائزة أدبية

المصدر: كانبرا - د ب أ

فازت الكاتبة الأسترالية ميليسا لوكاشينكو بجائزة «مايلز فرانكلين» الأدبية في بلادها عن روايتها (Too Much Lip) التي تصوّر العنف التاريخي للاستعمار والصدمة التي تتوارثها الأجيال التي لحقت بالسكان الأصليين.

وتسلمت لوكاشينكو التي تقيم في بريسبن جائزة مايلز فرانكلين الأدبية لعام 2019 في حفل أقيم في سيدني أمس الثلاثاء. وحصلت على قيمة الجائزة التي تبلغ 60 ألف دولار أسترالي (41 ألف دولار أمريكي).

يشار إلى أن لوكاشينكو «52 عاماً»، هي ثالث أسترالية من السكان الأصليين تفوز بالجائزة، التي تُمنح كل عام منذ عام 1957 عن رواية «ذات أعلى ميزة أدبية» تعرض «الحياة الأسترالية في أي من مراحلها».