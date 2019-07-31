محاضرات تثقيفية في «صيفنا عيناوي»

المصدر: العين - البيان

انطلقت في استاد هزاع بن زايد فعاليات برنامج «صيفنا عيناوي»، والتي ينظمها مكتب شؤون الجماهير في الفترة من 28 يوليو وتنتهي غداً، بحضور أكثر من 70 مشاركاً من الجنسين واشتملت الفعاليات على دورات تدريبية ومحاضرات تثقيفية متنوعة من نادي تراث الإمارات، ومحاضرات تعريفية للناشئة عن الهوية الإماراتية والتراث المحلي والحرف الشعبية والأكلات الشعبية وغيرها من مفردات الحياة القديمة. كما نظمت شرطة أبوظبي عدداً من الفعاليات ومحاضرات توعوية عن أمن وسائل النقل والعلاقات العامة.