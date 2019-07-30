عمرها 89 عاماً تتسلق جبل كلمنجارو

المصدر: البيان الالكتروني

سجلت آن لوريمور البالغة من العمر (89 عام) من أريزونا الرقم القياسي العالمي كأكبر سيدة تتسلق جبل كليمنجارو. ووفقًا لمواقع إخبارية، أن المتسلقة الشجاعة والأستاذة الجامعية حظيت باستقبال كبير في مطار فينيكس سكاي هاربر الدولي بعد وصولها من رحلتها من تنزانيا.

اعتادت لوريمور المشي لمسافات طويلة، لكنها لم تكن متسلقة محترفة البتة. ومع ذلك فإن رحلتها في تسلق ونزول أطول جبل قائم بذاته في العالم استغرقت تسعة أيام فقط.

يقول الخبراء أن المرء لا يحتاج للكثير من المهارات الفنية لتسلق كليمنجارو، ويكمن التحدي الأكبر بالتأقلم مع الارتفاع، حيث يصعب التنفس.