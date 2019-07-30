فلبينة تفوز بسيارة في دبي

المصدر: البيان الالكتروني

فازت ماريسا كاستيلو من الفلبين بسيارة إنفينيتي Q30 خلال السحب الأسبوعي، والذي تنظمه مفاجآت صيف دبي بالتعاون مع مجموعة مراكز التسوّق في دبي، حيث تم الإعلان عن اسم الفائز في برجمان الاسبوع الماضي.

وقالت كاستيلو بعد فوزها : "أنا في غاية السعادة بهذه الجائزة الرائعة، وأتقدّم بجزيل الشكر إلى مفاجآت صيف دبي ومجموعة مراكز التسوّق في دبي. لقد كانت مفاجأة سعيدة ولا زلت غير قادرة على التصديق بأني قد فزت. وأنا بدوري سأهديها لزوجي، لم أكن أتخيّل بأنني سأقدّم له هدية رائعة وقيمة مثل هذه الهدية".

وسيتم اختيار الفائز الأخير بسيارة إنفينيتي Q30 لدورة هذا العام من مفاجآت صيف دبي يوم السبت القادم، وذلك خلال السحب الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة ومجموعة مراكز التسوّق في دبي.

وتتيح مفاجآت صيف دبي الفرصة للمتسوّقين للمشاركة في حملة "تسوّق واربح" الفوز بسيارة إنفينيتي Q30 كل أسبوع، وذلك من خلال إنفاق 200 درهم في مراكز التسوّق المشاركة، البرشاء مول، مركز البستان، مركز المنال، الملا بلازا، أرابيان سنتر، بن سوقات سنتر، برجمان، سنشري مول، سيتي سنتر معيصم، دبي اوتليت مول، اتحاد مول، الواحة سنتر، الريف مول، تايمز سكوير سنتر، ويست زون الخيل، نيو ويست زون مزهر، ونيو ويست زون مزهر 2. للمزيد من المعلومات حول حملة "تسوّق واربح"