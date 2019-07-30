وفاة الإعلامي السعودي محمد الرشيد

المصدر: البيان الالكتروني

توفي الإعلامي السعودي محمد الرشيد العثمان، أحد أبرز فرسان التلفزيون في المملكة العربية السعودية لـ 4 عقود في الرياض.

واشتهر العثمان بإعداد وتقديم البرامج المختلفة، كما شارك في تغطية مناسبات رسمية هامة، وقرأ نشرات الأخبار، ومن أشهر البرامج التي قدمها الراحل: "ونّة قلب"، و"ستوديو رقم 1". وفقاُ لصحيفة "سبق" السعودية

ونعى الكثير من الإعلاميين "الرشيد"، وأشادوا بمواقفه ومشاركته ومهمات عمله العديدة والمميزة، وبذله الجهد والعطاء أثناء عمله الإعلامي ومسيرته.

ومن المقرر أن تقام عليه الصلاة، عصر اليوم الثلاثاء بمسجد الراجحي في مدينة الرياض، ويقام العزاء بمنزله بحي العزيزية في الرياض.