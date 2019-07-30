موناكو تحيي ذكرى سلفادور دالي

المصدر: برلين - د ب أ

يقدم منتدى جريمالدي في موناكو، تحت عنوان «دالي، تاريخ الرسم»، وجهاً غير معروف للرسام السريالي الشهير سلفادور دالي، الذي تعكس أعماله تاريخ الفن.

وقال مركز الثقافة والفنون في موناكو، إن الغرض من المعرض، هو إظهار جانب آخر لسلفادور دالي، بدلاً من التركيز على الرسام النابض بالحياة نفسه. سوف يتم عرض أكثر من 80 عملاً في المعرض، الذي يستمر حتى الثامن من سبتمبر، ويأتي إحياء للذكرى الثلاثين على وفاة الرسام الشهير، الذي توفى في 1989 في فيجيريس بإسبانيا.

ويعد بورتريه عازف الكمان ريكارد بيشوت، ولوحة «آنا» جدة دالي، واقفة أمام النافذة بين أعماله الأولى المعروضة. وسيتسنى أيضاً لزوار معرض موناكو، رؤية الرسام الشهير عالمياً في فيديوهات وصور فوتوغرافية نابضة بالحيوية، يظهر فيها السريالي وشاربه الشهير.