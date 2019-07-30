بولين كونينغ.. هولندية تغني بالعربية

المصدر: دبي ـ البيان

بعد نجاح أغنيتيها «أم الغايب» و«معنى الحب إيه»، اللتين قدمتهما باللغتين العربية والإنجليزية، أكدت المغنية الهولندية بولين كونينغ أنها استكملت كافة التحضيرات الخاصة بإطلاق أغنيتها الجديدة «كفاية غياب»، والمتوقع أن ترى النور قريباً.

وأشارت بولين، المعروفة بأعمالها المستوحاة من الثقافة العربية والموسيقى الشرقية، أنها استلهمت أسلوب أغنيتها الجديدة من الألحان الانسيابية للموسيقى الشرقية، وبينت أن كلمات أغنيتها الجديدة تتحدث عن الحب المفقود والمشاعر الجياشة، كما تمزج أحدث التأثيرات الصوتية التي لاقت استحسان الجمهور.

وكانت بولين كونينغ قد تأثرت في أعمالها العربية بالعديد من الفنانين الإماراتيين وعلى رأسهم أحلام وحسين الجسمي وبلقيس فتحي.