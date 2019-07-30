«زيارة قراءة» لأطفال مستشفى «إن إم سي رويال»

المصدر: أبوظبي - البيان

قامت دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي وبالتعاون مع مركز التواجد البلدي في مدينة خليفة، ومبادرة «تبون تقرون؟» أحد قطاعات مؤسسة «حلقة الأمل»، بتنظيم زيارة إلى غرفة القراءة التي افتتحتها الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان وقراءة القصص لأطفال المرضى في مستشفى «إن إم سي رويال» بمدينة خليفة.

حضور ومشاركة

حضر الزيارة د. فهد مطر النيادي، وكيل دائرة تنمية المجتمع بالإنابة، وأحمد الحميري، مدير مركز التواجد البلدي بمدينة خليفة، وعدد من قيادات وموظفي الدائرة، حيث قام الحضور وخلال زيارتهم للأطفال المرضى، بمشاركتهم قراءة عدد من القصص وتحمل أبعاداً فكرية وحياتية ملهمة.